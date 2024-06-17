На опубликованных кадрах бойцы заходят на территорию СИЗО вместе с каретой скорой помощи.

Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где преступники взяли заложников. Ролик опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что бойцы спецподразделений регионального управления Росгвардии совместно с коллегами из регионального ГУФСИН обезвредили преступников, которые взяли заложников в следственном изоляторе. На опубликованных кадрах бойцы заходят на территорию СИЗО вместе с каретой скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидировали.

Видео: Telegram / Росгвардия