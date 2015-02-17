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ФСИН: захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидировали

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Сотрудники, которые находились в заложниках, освобождены и не пострадали.

Захвативших заложников в СИЗО-1 ГУФСИН в Ростовской области преступников ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Отмечаается, что сотрудники, которые находились в заложниках, освобождены и не пострадали. Также, по данным "РИА Новости", во время штурма один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение. Сотрудники ОМОН покидают территорию изолятора.

Ранее мы сообщали, что в СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников.

Видео: Telegram / 112

Теги: заложники, ростовская область, сизо, фсин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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