ФСИН: захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидировали

Захвативших заложников в СИЗО-1 ГУФСИН в Ростовской области преступников ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Отмечаается, что сотрудники, которые находились в заложниках, освобождены и не пострадали. Также, по данным "РИА Новости", во время штурма один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение. Сотрудники ОМОН покидают территорию изолятора.
Ранее мы сообщали, что в СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников.
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