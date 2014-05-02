Появилось видео с выпавшим из машины на ходу полицейским в Пермском крае

В МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Российский полицейский вывалился из "буханки", когда водитель дал по газам. Инцидент зафиксирован накануне в Пермском крае. На опубликованных кадрах в социальных сетях видно, что из служебного УАЗ выпадает оперативник в форме. Автор публикации уточнил, что пострадавший не попал под колеса движущегося транспортного средства. В комментариях к инциденту упоминается, что ситуация произошла в городе Краснокамск.

Обстоятельства уточняются. Но уже известно, что никакого ДТП не было, сотрудник не пострадал, никаких серьезных травм он не получил. пресс-служба МВД по региону

В настоящее время в региональном управлении МВД выясняют обстоятельства произошедшего.

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Видео: ВКонтакте / ПЕРМЯКИ (Подслушано Пермь)