  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:38
46
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Появилось видео с тюленями, которые принимают солнечные ванны на берегу Финского залива

0 0

Сейчас они готовятся к зиме – накапливают жировую прослойку.

В группе "Спасение тюленей" в  соцсети  "ВКонтакте" появилось видео с ластоногими, которые греются на солнце. 

Животные обитают в Финском заливе. Сейчас они готовятся к зиме – накапливают жировую прослойку. Чтобы справиться с задачей, особи много едят и долго отдыхают. Тюлени живут по одиночке, но в залежках собираются вместе, чтобы погреться на солнышке.

Добавим, что в феврале у них начнется сезон размножения.

Ранее на Piter.tv: на Глухарке петербуржцы заметили редкую белую казарку.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей

Теги: животные, спасение тюленей, тюлени
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии