Появилось видео с тюленями, которые принимают солнечные ванны на берегу Финского залива

Сейчас они готовятся к зиме – накапливают жировую прослойку.

В группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео с ластоногими, которые греются на солнце.

Животные обитают в Финском заливе. Сейчас они готовятся к зиме – накапливают жировую прослойку. Чтобы справиться с задачей, особи много едят и долго отдыхают. Тюлени живут по одиночке, но в залежках собираются вместе, чтобы погреться на солнышке.

Добавим, что в феврале у них начнется сезон размножения.

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Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей