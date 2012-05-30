На Глухарке петербуржцы заметили редкую белую казарку

Биолог попросил горожан не кормить птицу хлебом, иначе она здесь останется жить. Он добавил, что особь нуждается в мягком климате. Наши морозы ей не пережить.

В Петербурге на реке Глухарка живет редкая птица – белая казарка. Она относится к группе диких гусей. Об этом сообщил биолог Павел Глазков на своей странице "Каждой твари по паре" в социальной сети "ВКонтакте".

Казарка имеет черные и белые перья. Ее голос напоминает собачий лай.

Обычно эти особи не останавливаются надолго в Северной столице. Они летят на зиму в Западную Европу. Почему птица осталась в наших краях, биолог пока не знает. Глазков добавил, что гуси облюбовали острова Финского и Выборгского заливов. Там сейчас можно насчитать около 50 пар.

Биолог попросил горожан не кормить птицу хлебом, иначе она здесь останется жить. Он добавил, что особь нуждается в мягком климате. Наши морозы ей не пережить.

Ранее на Piter.tv: в парке Героев-Пожарных был замечен белолобый гусь.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)