Появилось видео с репетиции новогоднего выхода "Лахта Центра"

Новогодняя подсветка "Лахта Центра" будет работать по вечерам до 10 января.

В Instagram появилось несколько кадров с репетиции новогоднего выхода "Лахта Центра" в Петербурге. Фотографии и видео опубликовали сегодня в официальном инстаграм-аккаунте.

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Новогодняя подсветка "Лахта Центра" будет работать по вечерам до 10 января. Петербуржцев приглашают прогуляться в окрестностях и поздравляют с наступающим новым годом.

Друзья, уже завтра – последний день 2021 года, – написали под фотографиями. – Ну а сегодня – время, когда каждый готовит праздничные сюрпризы тем, кто дорог. Мы не исключение. написали в аккаунте lakhtacenter

Ранее компания "Газпром" представила концепцию "Лахта Центра 3". Высота новой башни составит 555 метров.

Видео: Instagram / lakhtacenter

Фото: Instagram / tankizt (Виктор Сухоруков)