Появилось видео с места стрельбы на проспекте Маршала Жукова

Раненый оппонент сам вызвал себе скорую.

Днем 16 июля на проспекте Маршала Жукова завязался конфликт двух мужчин со стрельбой. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с места, где произошла неприятная ссора.

На видео заметно, как стрелок выбегает из машины и как позднее пострадавший с раной в области живота звонит в полицию и в скорую помощь. На последних кадрах видна желтая машина реанимации, которая, вероятно, госпитализировала пострадавшего оппонента.

Напомним, что стрелка задержала полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: Piter.TV