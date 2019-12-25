Мужчина в пылу ссоры открыл стрельбу на проспекте Маршала Жукова

Оппоненту стрелка после конфликта понадобилась госпитализация.

Около 15.30 в четверг, 16 июля, на проспекте Маршала Жукова раздались выстрелы. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, у дома №41 крупно поссорились двое мужчин.

Полиция оперативно прибыла на место. Выяснилось, что между двумя знакомыми вспыхнул конфликт на бытовой почве, из-за чего один из петербуржцев взялся за травматическое оружие. В сторону оппонента мужчина выпустил несколько пуль, пострадавшему потребовалась госпитализация. Сам стрелок задержан и доставлен в полицейский отдел. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV