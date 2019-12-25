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Мужчина в пылу ссоры открыл стрельбу на проспекте Маршала Жукова
Сегодня, 17:03
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himif

Мужчина в пылу ссоры открыл стрельбу на проспекте Маршала Жукова

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Оппоненту стрелка после конфликта понадобилась госпитализация.

Около 15.30 в четверг, 16 июля, на проспекте Маршала Жукова раздались выстрелы. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, у дома №41 крупно поссорились двое мужчин.

Полиция оперативно прибыла на место. Выяснилось, что между двумя знакомыми вспыхнул конфликт на бытовой почве, из-за чего один из петербуржцев взялся за травматическое оружие. В сторону оппонента мужчина выпустил несколько пуль, пострадавшему потребовалась госпитализация. Сам стрелок задержан и доставлен в полицейский отдел. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что в Мурино неадекват без одежды решил попрыгать по крышам машин.

Фото: Piter.TV

 

Теги: стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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