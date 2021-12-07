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Появилось видео с места подтопления ресторана "Акварель" на Биржевом мосту

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На момент съемки воду ещё откачивали насосом.

Появились фото и видео с места подтопления корабля-ресторана "Акварель" на Биржевом мосту. На месте инцидента побывал корреспондент Piter.tv. 

На кадрах записи можно наблюдать, что на корабле нет посетителей. На момент съемки воду ещё откачивали насосом. Крен ликвидирована, и угрозы затопления нет.

Напомним, вечером 7 декабря в ресторане специалисты обнаружили пробоину в трюме кормового отсека. В результате отсек заполнился водой, а сам корабль накренился. Его опечатали. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее из Петербурга в Африку отправился корабль с 12 тоннами мороженого. Всего за год в Африку из Петербурга отправили 385 тонн мороженого.

Фото и видео: Piter.tv
 

Теги: акварель, корабль-ресторан, пробоина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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