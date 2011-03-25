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Из Петербурга в Африку отправился корабль с 12 тоннами мороженого
Сегодня, 15:56
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Из Петербурга в Африку отправился корабль с 12 тоннами мороженого

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Всего за год в Африку из Петербурга отправили 385 тонн мороженого.

В понедельник, 6 декабря, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора рассказали Piter.tv, что специалисты ведомства провели проверку двух партий мороженого. 

Товар прибыл из Вологды в морской порт Петербург и должен отправиться в Кот-д"Ивуар (Западная Африка). Нарушений найдено не было, поэтому в Африку отправят 12 751 кг замороженного лакомства.

Всего в Кот-д"Ивуар под контролем Россельхознадзора за год отправили 385 тонн мороженого.

Ранее мы писали, что в Ленобласти нашли предприятие-фантом, которое произвело более полутонны сыра.

Фото: Pexels

Теги: петербург, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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