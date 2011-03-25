Из Петербурга в Африку отправился корабль с 12 тоннами мороженого

В понедельник, 6 декабря, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора рассказали Piter.tv, что специалисты ведомства провели проверку двух партий мороженого.
Товар прибыл из Вологды в морской порт Петербург и должен отправиться в Кот-д"Ивуар (Западная Африка). Нарушений найдено не было, поэтому в Африку отправят 12 751 кг замороженного лакомства.
Всего в Кот-д"Ивуар под контролем Россельхознадзора за год отправили 385 тонн мороженого.
Ранее мы писали, что в Ленобласти нашли предприятие-фантом, которое произвело более полутонны сыра.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все