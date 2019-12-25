В Ленобласти нашли предприятие-фантом, которое произвело более полутонны сыра

Организация изготовила 541,2 тонны сыра и сливочного масла в период с конца августа по октябрь этого года.

В понедельник, 29 ноября, сотрудники Россельхознадзора нашли предприятие-фантом, которое числилось в Гатчинском районе Ленинградской области. По документам они производили более полутонны сыра и масла, существуя при этом только на бумаге.

Компании удалось обойтись без завода и молока. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, организация изготовила 541,2 тонны сыра и сливочного масла в период с конца августа по октябрь этого года. При этом на производственную площадку поступило только 270,5 тонны сырого молока.

Сотрудники ведомства приехали по адресу регистрации предприятии и выяснили, что оно не там не работает. В результате площадку ООО "Реванш" исключили из реестра поднадзорных объектов. Информацию о деятельности компании направили в полицию.

Ранее петербургский Россельхознадзор выявил незарегистрированные лекарства для животных. Материалы дела были направлены в Арбитражный суд, который позже постановил уничтожить лекарства.

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