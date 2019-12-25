Петербургский Россельхознадзор выявил незарегистрированные лекарства для животных

Партии контрафактных ветеринарных препаратов будут уничтожены.

В пятницу, 12 ноября, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили Piter.tv, что специалисты ведомства зафиксировали незарегистрированные ветеринарные препараты. Контрафакт уничтожат.

Специалисты заподозрили в контрафакции партии лекарственного препарата для ветеринарного применения "Bonharen Intravenous", произведённого чешской компанией "Contipro a.s". Известно, что этот препарат реализовывали через сайт, где была размещена информация о том, что продавцом данного лекарственного средства является ООО "Биокор".

Управление провело проверку в отношении компании и выявило незарегистрированные лекарственные препараты. На первичной и вторичной упаковке указанных препаратов отсутствовала информация на русском языке.

Отмечается, что составлен акт и протокол об административном правонарушении. Материалы дела направили в Арбитражный суд, который позже постановил уничтожить лекарства.

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