В Петербурге ресторан на воде "Акварель" терпит бедствие из-за пробоины в трюме

В результате один из отсеков заполнился водой, а сам корабль накренился.

В ресторане на воде "Акварель", расположенном около Биржевого моста, обнаружена протечка. Об этом стало известно Piter.TV.

Об инциденте спасателям сообщили в 16:55 во вторник, 7 декабря. На месте специалисты обнаружили пробоину в трюме кормового отсека. В результате отсек заполнился водой, а сам корабль накренился. Угрозы затопления нет.

На данный момент ресторан не работает, он опечатан. Пострадавших нет. На месте работают водолазы и администрация заведения.

Фото: ВКонтакте / Ресторан Акварель