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В Петербурге ресторан на воде "Акварель" терпит бедствие из-за пробоины в трюме
Сегодня, 18:14
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В Петербурге ресторан на воде "Акварель" терпит бедствие из-за пробоины в трюме

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В результате один из отсеков заполнился водой, а сам корабль накренился.

В ресторане на воде "Акварель", расположенном около Биржевого моста, обнаружена протечка. Об этом стало известно Piter.TV. 

Об инциденте спасателям сообщили в 16:55 во вторник, 7 декабря. На месте специалисты обнаружили пробоину в трюме кормового отсека. В результате отсек заполнился водой, а сам корабль накренился. Угрозы затопления нет. 

На данный момент ресторан не работает, он опечатан. Пострадавших нет. На месте работают водолазы и администрация заведения. 

Фото: ВКонтакте / Ресторан Акварель

Теги: акварель, протечка, ресторан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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