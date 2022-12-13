В Царское Село вернулись акварели, считавшиеся утраченными в годы ВОВ

Господин Колер-Свендсен получил эти рисунки от своего родственника – Хорста Колер-Свендсена, который находился в городе Пушкин в годы оккупации и вывез их в Германию.

В музей-заповедник "Царское Село" вернулись две акварели художника Павла Шипова 1910 года из довоенного собрания музея. Эти произведения находились в Рабочем кабинете Николая II в Александровском дворце. Через Посольство РФ в Германии их передал господин Бьёрн Колер-Свендсен. Теперь в коллекции музея – пять произведений Шипова.

Господин Колер-Свендсен получил эти рисунки от своего родственника – Хорста Колер-Свендсена, который находился в городе Пушкин в годы оккупации и вывез их в Германию. Оба изображения наклеены на картон и окантованы в рамки; на оборотной стороне сделаны надписи шариковой ручкой:

Эту картину я привез из города Пушкина около Ленинграда. Она лежала на полу Александровского дворца, когда дворец был разрушен взрывами гранат. Я выжил, привез ее с собой в 1941 г. Ивар Хьерт Колер Свендсен. Также известен как Хорст Колер Свендсен.

На акварели "Представление депутации Вологодской губернии Николаю II 29 января 1910 года" изображены три члена депутации, двое из которых держат в руках иконы с рушниками. Перед одной из них, в центре композиции, – император Николай II; слева, позади императора, – два офицера.



На второй акварели изображен рядовой Лейб-гвардии 4-го Стрелкового батальона Императорской фамилии полка. На обороте рамки шариковой ручкой написано: Легионер / Ивар Хьерт Колер Свендсен.

Эта картина развевалась на ветру, когда зимой 1941 г. Екатерининский / Александровский дворец в г. Пушкине, Россия (Ленинград) попал под бомбардировку и пострадал. Я поднял ее, выжил и привез с собой в г. Хюнксе.

Обе акварели вернутся на свои исторические места – в Рабочий кабинет Николая II в Александровском дворце.

Фото: Царское Село