Появилось видео с места двойного убийства в Сарове

В настоящее время удалось поймать подозреваемого.

Следсьвенный комитет по Нижегородской области опубликовал в социальных сетях оперативное видео с места жестокого двойного убийства, произошедшего на территории закрытого города Сарова. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что специалисты работают в квартире, находящейся по проспекту Ленина. В одной из комнат, а также ванной ранее были найдены следы крови. Жертвами стали двое местных пенсионеров 77 и 78 лет. Согласно одной из предварительных версий, преступник мог пробраться в помещение в тот момент, когда пожилая женщина пришла навестить мужчину-инвалида. В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование.

В социальных сетях сообщают о поимке злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель. Во время обыска оперативники нашли у подозреваемого окровавленную одежду. Сейчас следствие проверят мужчину на причастность к нераскрытым убийствам, которые произошли за последние 15 лет, а также сравнивают метод и почерк преступника. Установлено, что 4 декабря убийца прокрался за 77-летней социальной работницей в квартиру к 78-летнему мужчине-инвалиду, а затем убил обоих. Женщине злоумышленник отрезал голову.

Задержан живодер, протащивший привязанную к авто собаку по снегу.

Фото и видео: Следственный комитет России