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Появилось видео с места ДТП с участием грузовика и автобуса на Кубани

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По предварительным данным, водитель грузовика погиб.

МЧС России показало видео с места ДТП с участием грузовика и автобуса на Кубани. Инцидент произошел вечером 29 сентября в районе станицы Старокорсунской.

В результате столкновения двух транспортных средств возник пожар. Его полностью ликвидировали. По предварительным данным, водитель грузовика погиб. Различные травмы получили 25 человек, в том числе трое детей. Отмечается, что причиной аварии мог стать выезд водителя грузовика на встречную полосу.

Ранее мы сообщали, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля.

Видео: МЧС России

Теги: автобус, грузовик, дтп, кубань, мчс россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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