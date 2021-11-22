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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля

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В результате ДТП пострадали инспектор и пассажирка BMW.

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером 28 сентября. Водитель BMW не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил машину ДПС. Также в них врезались иномарки Infiniti и Mercedes. В результате ДТП пострадали инспектор и пассажирка BMW. Их госпитализировали с травмами головы.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане самосвал снес строящийся пешеходный переход.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: дтп, кутузовский проспект, москва, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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