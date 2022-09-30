Последствия ДТП устранены, движение осуществляется в штатном режиме.

В Татарстане самосвал снес строящийся пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе "Автодора".

Инцидент произошел в Мензелинском районе на 1085-м километре трассы М7. Водитель самосвала двигался со стороны Мензелинска в сторону Набережных Челнов. Он не опустил кузов, в результате чего произошло столкновение с пешеходным мостом.

В результате ДТП обрушились балки пролетного строения. Пострадавших нет. Последствия ДТП устранены, движение осуществляется в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что в Турции в ДТП с микроавтобусом пострадали девять россиян.

Видео: Telegram / Регион116 Казань