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В Турции в ДТП с микроавтобусом пострадали девять россиян

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Им была оказана первая помощь в больницах Невшехира

В Турции в ДТП с микроавтобусом пострадали девять россиян. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Инцидент произошел вечером 22 сентября в провинции Невшехир. Группа туристов возвращалась в Анталью после поездки в Каппадокию. В результате ДТП пострадали 18 человек, в том числе 15 иностранцев. Пострадавшие россияне получили легкие травмы. Им была оказана первая помощь в больницах Невшехира

Ранее мы сообщали, что в Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус.

Видео: YouTube / Anadolu TV

Теги: дтп, микроавтобус, пострадавшие, туристы, турция
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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