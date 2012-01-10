Им была оказана первая помощь в больницах Невшехира

В Турции в ДТП с микроавтобусом пострадали девять россиян. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Инцидент произошел вечером 22 сентября в провинции Невшехир. Группа туристов возвращалась в Анталью после поездки в Каппадокию. В результате ДТП пострадали 18 человек, в том числе 15 иностранцев. Пострадавшие россияне получили легкие травмы. Им была оказана первая помощь в больницах Невшехира

Ранее мы сообщали, что в Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус.

Видео: YouTube / Anadolu TV