Появилось видео аварии на трассе "Скандинавия": столкнулись автобус и Mitsubishi

В автобусе находились 24 пассажира, госпитализация никому не понадобилась.

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi и съехал в кювет. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

После удара автобус, в котором находилось 24 пассажира, улетел в кювет и опрокинулся на бок. Пассажиры пострадали, но госпитализация никому не понадобилась. На месте их осмотрели медики. Люди на данный момент обращаются в приемный покой чтобы зафиксировать ДТП. Это необходимо для получения страховки. Автобус принадлежит ООО "Спецстрой", в салоне находились рабочие.

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Фото и видео: Piter.TV