Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Вчера, 6:50
0
lesjasap
1467
Код вставки плеера

На Зенитчиков и Стачек в аварии с маршруткой пострадало 11 человек

0
 
 

Виновный шофер покинул место ДТП до приезда полиции.

В Кировском районе Петербурга поздно вечером 22 октября произошла серьезная авария. На перекрестке между улицей Зенитчиков и проспекта Стачек легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. В этот момент в общественном транспорте, следовавшим по маршруту К-60, находились пассажиры.

По предварительной информации около 11 человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.  От удара маршрутное такси развернуло на проезжей части. Транспорт откинуло на третий автомобиль.

Представители закона рассказали, что водитель со спутницей скрылись с места ДТП.  Виновники событий оставили "БМВ", на котором приехали.

Фото и видео: Piter.tv

Все новости района
Теги:
Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

Оставить комментарий

5