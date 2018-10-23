На Зенитчиков и Стачек в аварии с маршруткой пострадало 11 человек

Виновный шофер покинул место ДТП до приезда полиции.

В Кировском районе Петербурга поздно вечером 22 октября произошла серьезная авария. На перекрестке между улицей Зенитчиков и проспекта Стачек легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. В этот момент в общественном транспорте, следовавшим по маршруту К-60, находились пассажиры.

По предварительной информации около 11 человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. От удара маршрутное такси развернуло на проезжей части. Транспорт откинуло на третий автомобиль.

Представители закона рассказали, что водитель со спутницей скрылись с места ДТП. Виновники событий оставили "БМВ", на котором приехали.

Фото и видео: Piter.tv