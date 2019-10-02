Появилось видео последствий смертельного ДТП на Волхонском шоссе

Столкнувшиеся автомобиль и автобус выгорели до каркасов.

Мобильный корреспондент Piter.tv заснял все, что осталось после страшного ДТП на Волхонском шоссе. На месте аварии остались лишь стальные каркасы выгоревших дотла легковушки и автобуса. Сотрудники полиции все еще дежурят на шоссе.

Напомним, что причиной столкновения утром 2 октября стал вылет иномарки на встречную полосу. В этой аварии заживо сгорел водитель "Мазды", а находившиеся в автобусе водитель и пассажиры госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее мы публиковали видео горящего транспорта с места аварии.

Видео: Piter.tv