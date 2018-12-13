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Вчера, 10:43
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Появилось видео обновленной подсветки на Благовещенском мосту

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Смольный презентовал обновление к грядущему юбилею моста.

Чиновники Смольного провели торжественное открытие обновленной подсветки на Благовещенском мосту. Вечером 22 мая переправа засветилась по-новому. Наш мобильный корреспондент прислал видео с места событий.

Посмотреть на изменения пришли местные жители и журналисты. Специалисты рассказали, что реконструкция светового оборудования прошла в рамках подготовки моста к 170-летнему юбилею. Именно столько исполнится историческому объекту в следующем году.

Напомним, что Благовещенский мост соединяет Английскую набережную у площади Труда со стыком набережной Лейтенанта Шмидта и Университетской набережной. Мост стал первым постоянным через Неву.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Чехова появилось граффити с девочкой в стиле Миядзаки.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: благовещенский мост, подсветка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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