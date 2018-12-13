На Чехова появилось граффити с девочкой в стиле Миядзаки

Петербургский художник уже известен своей работой "Небеса" на Большой Зеленина.

В Центральном районе Петербурга появилось новое граффити. Автор посоветовал местным жителям поторопиться, чтобы увидеть творение, так как мы знаем, что жизнь подобных работ в городе не долга.

Сколько проживет необычное граффити, неизвестно, но пока у всех желающих есть шанс его посмотреть и сфотографировать. Увидеть его можно, если пройти во двор под аркой объясняет Ярослав Левченко

Известно, что художник расписал стену во дворе дома под номером 2 по улице Чехова. Для создания граффити мастер использовал кисти, а не привычные баллончики с краской. Сюжет произведения рассказывает о девочке с луком, идущей по колосящемуся полю. Над малышкой находится голубое небо. Граффитист хотел создать для горожан радостное настроение от прогулки по солнечному Петербургу. На роспись стены ушла неделя. Местные жители считают, что стиль мастера напоминает мультфильм "Ходячий замок" японского режиссера Хаяо Миядзаки.

Создатель работы отметил, что детям нравится подходить и рассматривать картину. Они отвлекаются от игры на детской площадке и приобщаются к творчеству.

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Фото: Instagram/levgallery