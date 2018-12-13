США исключили СССР из числа союзников во Второй мировой войне

На юбилейной монете с союзниками отчеканили только флаги США, Великобритании и Франции.

Американская частная компания Bradford Exchange, которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. На лицевой стороне отчеканены флаги стран-союзников Америки в антигитлеровской коалиции. К слову, СССР в их числе нет.

На реверсе помимо флагов США, Великобритании и Франции можно увидеть специальный знак 75-й годовщины победы, а внизу дату юбилея — 1945-2020. На аверсе изображены портреты 33-го президента США Гарри Трумэна и генерала армии Дуайта Эйзенхауэра, ставшего в последствии 34-м президентом Америки. Также там присутствуют даты ключевых побед союзников США — 8 мая 1945 года и 2 сентября 1945 года.

Монеты выставлены на продажу. Стоимость одной оценивается в 39,99 долларов. Производители уверены, что их продукция будет пользоваться большим спросом.

Ранее мы писали, что в Петербурге на аукцион выставлена первая в мире Библия на русском языке.

Фото: bradfordexchange.com