США исключили СССР из числа союзников во Второй мировой войне

Американская частная компания Bradford Exchange, которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. На лицевой стороне отчеканены флаги стран-союзников Америки в антигитлеровской коалиции. К слову, СССР в их числе нет.
На реверсе помимо флагов США, Великобритании и Франции можно увидеть специальный знак 75-й годовщины победы, а внизу дату юбилея — 1945-2020. На аверсе изображены портреты 33-го президента США Гарри Трумэна и генерала армии Дуайта Эйзенхауэра, ставшего в последствии 34-м президентом Америки. Также там присутствуют даты ключевых побед союзников США — 8 мая 1945 года и 2 сентября 1945 года.
Монеты выставлены на продажу. Стоимость одной оценивается в 39,99 долларов. Производители уверены, что их продукция будет пользоваться большим спросом.
Ранее мы писали, что в Петербурге на аукцион выставлена первая в мире Библия на русском языке.
Фото: bradfordexchange.com
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