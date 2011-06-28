Появилось видео нерпенка из Коккорево, который учится есть рыбу

В комментариях многие пользователи написали комплименты самочке: "маленькое черное бархатноглазое очарование".

Ладожская нерпочка из деревни Коккорево заново учится есть рыбу. Видео опубликовали в группе "Спасение тюленей" в социальной сети "ВКонтакте" 4 сентября.

На кадрах видео, маленький черный зверь одну за одной съедает рыбу. Специалисты центра рассказали, что нерпочка заново учится есть. В комментариях многие пользователи написали комплименты самочке: "маленькое черное бархатноглазое очарование".

По словам специалистов, малышке от от 4 до 6 месяцев.

Ранее петербургский нерпенок Крошик подумывает податься в депутаты.

Видео: Вконтакте / Спасение тюленей

