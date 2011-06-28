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Появилось видео нерпенка из Коккорево, который учится есть рыбу

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В комментариях многие пользователи написали комплименты самочке: "маленькое черное бархатноглазое очарование".

Ладожская нерпочка из деревни Коккорево заново учится есть рыбу. Видео опубликовали в группе "Спасение тюленей" в социальной сети "ВКонтакте" 4 сентября.

На кадрах видео, маленький черный зверь одну за одной съедает рыбу. Специалисты центра рассказали, что нерпочка заново учится есть. В комментариях многие пользователи написали комплименты самочке: "маленькое черное бархатноглазое очарование".

По словам специалистов, малышке от от 4 до 6 месяцев. 

Ранее петербургский нерпенок Крошик подумывает податься в депутаты.

Видео: Вконтакте / Спасение тюленей
 

Теги: нерпа, нерпенок, рыба, спасение тюленей
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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