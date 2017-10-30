Появилось видео нападения на Татьяну Фельгенгауэр

В сети появились записи с камер видеонаблюдения в офисе радиостанции "Эхо Москвы". На них видно как нападавший зашел в здание, а также что было после нападения.

Появились записи с камер наблюдения в день нападения на радиоведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. На записи попал нападавший, который прошел через несколько помещений и кабинет со стойкой. В нем нападавший оглянулся и, очевидно, заметил свою жертву. В поле зрения камеры он что-то достает из кармана. Видно. что стоящие в комнате люди удивились незнакомцу. Мужчины пошли за ним в соседнее помещение.

Видимо, в это же время произошло нападение. Все в приемной перепугались. Вскоре под камерами появилась и сама пострадавшая. Она держалась за горло, а на полу появились следы крови. Далее явно началась паника. Коллеги проводили Татьяну. А сотрудники-мужчины, в том числе и главный редактор Алексей Венедиктов, заходят в комнату, где задержали нападавшего.

Мужчина ворвался в помещения радиостанции 23 октября. Он ножом нанес ранение в шею ведущей. Журналисту госпитализировали, нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело. Также Piter.tv сообщал, что гендиректор "Эха Москвы" пообещала усилить охрану редакции после нападения на журналистку.

Видео: телеграм-канал Mash