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Гендиректор "Эха Москвы" пообещала усилить охрану редакции после нападения на журналистку

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После нападения на ведущую и заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр охрана радиостанции будет усилена. Об этом рассказала генеральный директор "Эха Москвы" Екатерина Павлова.

Гендиректор "Эха Москвы" Екатерина Павлова заявила о том, что после нападения на журналистку охрана редакции радиостанции будет усилена. Об этом сообщает "Росбалт".

По ее словам, она намерена договориться о такой возможности с владельцами здания на Новом Арбате, где находится радиостанция.

Напоминаем, что днем 23 октября мужчина вломился в помещение радиостанции, ослепил охранника при помощи газового баллончика и нанес телесные повреждения Татьяне Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистку госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 

Теги: нападение на журналистку эха москвы , новости россии , происшествия , эхо москвы
Категории: Новости России

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