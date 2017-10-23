Гендиректор "Эха Москвы" пообещала усилить охрану редакции после нападения на журналистку

После нападения на ведущую и заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр охрана радиостанции будет усилена. Об этом рассказала генеральный директор "Эха Москвы" Екатерина Павлова.

Гендиректор "Эха Москвы" Екатерина Павлова заявила о том, что после нападения на журналистку охрана редакции радиостанции будет усилена. Об этом сообщает "Росбалт".



По ее словам, она намерена договориться о такой возможности с владельцами здания на Новом Арбате, где находится радиостанция.



Напоминаем, что днем 23 октября мужчина вломился в помещение радиостанции, ослепил охранника при помощи газового баллончика и нанес телесные повреждения Татьяне Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистку госпитализировали.



По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.