Появилось видео наезда на девушку на Малом проспекте В.О.

Судя по кадрам, она жива, пытается подняться, но снова ложится на асфальт.

В социальной сети появилось видео того, как накануне днем в Петербурге водитель Toyota Camry сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП.

По информации свидетеля, инцидент произошел во вторник, 9 апреля, около 13:25. Toyota Camry сбила девушку на пешеходном переходе на Малом проспекте Васильевского острова. Судя по кадрам, она жива, пытается подняться, но снова ложится на асфальт. Водитель вышел из автомобиля и стал предлагать ей свою помощь. Также к пострадавшей подходили другие пешеходы.

Ранее на Piter.TV: Видео: на Киевском шоссе после ДТП валяется колбаса.

Фото и видео: ДТП и ЧП/ ВК