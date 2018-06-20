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Появилось видео наезда на девушку на Малом проспекте В.О.

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Судя по кадрам, она жива, пытается подняться, но снова ложится на асфальт.

В социальной сети появилось видео того, как накануне днем в Петербурге водитель Toyota Camry сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП.

По информации свидетеля, инцидент произошел во вторник, 9 апреля, около 13:25. Toyota Camry сбила девушку на пешеходном переходе на Малом проспекте Васильевского острова. Судя по кадрам, она жива, пытается подняться, но снова ложится на асфальт. Водитель вышел из автомобиля и стал предлагать ей свою помощь. Также к пострадавшей подходили другие пешеходы.

Ранее на Piter.TV: Видео: на Киевском шоссе после ДТП валяется колбаса.
Фото и видео: ДТП и ЧП/ ВК

 

 

 

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Теги: малый проспект в о, сбил пешехода, тойота камри
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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