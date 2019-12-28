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Появилось видео на новый трек Бузовой "Мандаринка"

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Певица заявила, что трек занимает первое место в российском ITunes.

В субботу, 28 декабря, в сети появилось появилось видео на новый трек Бузовой "Мандаринка". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

Бузова заявила, что трек занимает первое место в российском ITunes.

"Так получилось, что мой 24 трек подряд занимает первое место в российском ITunes. Это абсолютный рекорд, такого не было за все время существования площадки",

—сказано в сообщении.

Также певица отметила, что скоро она порадует поклонников новогодним клипом на эту песню. 

Ранее мы сообщали о том, что группа "Кино" перезаписала песню "Троллейбус" с сыном Виктора Цоя.

Видео:Бузова/YouTube

Теги: бузова, кино, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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