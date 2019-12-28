Певица заявила, что трек занимает первое место в российском ITunes.

В субботу, 28 декабря, в сети появилось появилось видео на новый трек Бузовой "Мандаринка". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

Бузова заявила, что трек занимает первое место в российском ITunes.

"Так получилось, что мой 24 трек подряд занимает первое место в российском ITunes. Это абсолютный рекорд, такого не было за все время существования площадки", —сказано в сообщении.

Также певица отметила, что скоро она порадует поклонников новогодним клипом на эту песню.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Кино" перезаписала песню "Троллейбус" с сыном Виктора Цоя.

Видео:Бузова/YouTube