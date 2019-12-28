В субботу, 28 декабря, в сети появилось появилось видео на новый трек Бузовой "Мандаринка". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.
Бузова заявила, что трек занимает первое место в российском ITunes.
"Так получилось, что мой 24 трек подряд занимает первое место в российском ITunes. Это абсолютный рекорд, такого не было за все время существования площадки",
—сказано в сообщении.
Также певица отметила, что скоро она порадует поклонников новогодним клипом на эту песню.
Ранее мы сообщали о том, что группа "Кино" перезаписала песню "Троллейбус" с сыном Виктора Цоя.
Видео:Бузова/YouTube
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