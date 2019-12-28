Группа "Кино" перезаписала песню "Троллейбус" с сыном Виктора Цоя

В таком виде песня будет исполняться на концертах группы "Кино".

В субботу, 28 декабря, группа "Кино" перезаписала песню "Троллейбус". Видеоролик опубликован на официальной YouTube-страничке музыкального коллектива.

Известно, репетиция проходила в петербургской студии "Добролёт" под руководством саунд-продюсера Андрея Алякринского. Отмечается, что ля перезаписи использовали материалы из французского альбома "Кино". Долгое время они находились в личном архиве семьи Цоя. На записи песни присутствовал сын Виктора Цоя.

Музыканты заявили, что в таком виде песня будет исполняться на концертах группы "Кино".

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Видео:КИНО/YouTube