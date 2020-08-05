Появилось видео момента аварии у моста Александра Невского

Пешеход пытался перебежать дорогу.

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии на Синопской набережной, у моста Александра Невского.

На кадрах видно, как пешеход двигается по выделенной поднятой полосе для трамвая и в этот момент его сбивает автомобиль. Пешеход, по всей видимости, пытался перебежать дорогу, а вот что на выделенной полосе делал автомобилист – загадка. Мужчина получил серьезные травмы.

Ранее мы писали, что на проспекте Обуховской Обороны сбили пешехода.

Видео: Piter.TV