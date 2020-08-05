Появилось видео момента аварии у моста Александра Невского

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии на Синопской набережной, у моста Александра Невского.
На кадрах видно, как пешеход двигается по выделенной поднятой полосе для трамвая и в этот момент его сбивает автомобиль. Пешеход, по всей видимости, пытался перебежать дорогу, а вот что на выделенной полосе делал автомобилист – загадка. Мужчина получил серьезные травмы.
Ранее мы писали, что на проспекте Обуховской Обороны сбили пешехода.
Видео: Piter.TV
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