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На проспекте Обуховской Обороны сбили пешехода
Сегодня, 18:30
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smirenny

На проспекте Обуховской Обороны сбили пешехода

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Пешеход получил тяжелые травмы.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 5 августа в 18:00 на проспекте Обуховской Обороны, под мостом Александра Невского, произошло ДТП. 

Сообщается, что водитель Hyundai Solaris вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину, на вид лет 35-40. Пострадавший получил серьезные травмы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и личность пострадавшего устанавливаются.

Ранее мы писали, что на Гороховой неадекватный мужчина напал на водителя.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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