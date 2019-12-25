На проспекте Обуховской Обороны сбили пешехода

Пешеход получил тяжелые травмы.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 5 августа в 18:00 на проспекте Обуховской Обороны, под мостом Александра Невского, произошло ДТП.

Сообщается, что водитель Hyundai Solaris вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину, на вид лет 35-40. Пострадавший получил серьезные травмы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и личность пострадавшего устанавливаются.

Ранее мы писали, что на Гороховой неадекватный мужчина напал на водителя.

Фото: Piter.TV