На проспекте Обуховской Обороны сбили пешехода

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 5 августа в 18:00 на проспекте Обуховской Обороны, под мостом Александра Невского, произошло ДТП.
Сообщается, что водитель Hyundai Solaris вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину, на вид лет 35-40. Пострадавший получил серьезные травмы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и личность пострадавшего устанавливаются.
Ранее мы писали, что на Гороховой неадекватный мужчина напал на водителя.
Фото: Piter.TV
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