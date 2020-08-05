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На Гороховой неадекватный мужчина напал на водителя

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Водитель наехал на "зебру" в пробке.

Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, водитель автомобиля подвергся нападению неадекватного человека на Гороховой, 26.

Уточняется, что автомобилист в пробке наехал на пешеходный переход в момент, когда его переходил петербуржец. Пешеходу это не понравилось. На кадрах, которые попали в распоряжение редакции, видно, как мужчина нанес удары водителю с локтя, а затем попытался разбить заднее стекло. Насколько сильно пострадал водитель, неизвестно. 

Ранее мы писали, что после известия о смерти 10-летнего сына с аутизмом скончался отец мальчика.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, неадекватный гражданин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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