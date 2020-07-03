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Появилось видео момента аварии на углу Савушкина и Туристкой

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Есть ли пострадавшие, неизвестно.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения. На кадрах запечатлен момент ДТП на углу Савушкина и Туристкой. Авария произошла вечером в пятницу, 3 июля. 

На кадрах видно, как автомобиль совершает левый поворот, выезжает на перекресток, в этот момент со встречной полосы на большой скорости летит вторая машина. Избежать столкновения не удалось. От удара кроссовер опрокинулся. Достоверной информации о пострадавших пока нет. 

Ранее мы писали, что в результате ДТП на углу Савушкина и Туристкой опрокинулся автомобиль.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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