Появилось видео момента аварии на углу Савушкина и Туристкой

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения. На кадрах запечатлен момент ДТП на углу Савушкина и Туристкой. Авария произошла вечером в пятницу, 3 июля.

На кадрах видно, как автомобиль совершает левый поворот, выезжает на перекресток, в этот момент со встречной полосы на большой скорости летит вторая машина. Избежать столкновения не удалось. От удара кроссовер опрокинулся. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что в результате ДТП на углу Савушкина и Туристкой опрокинулся автомобиль.

Видео: Piter.TV