Появилось видео массовой драки на Васильевском острове

Молодые люди толпой избили водителя такси и разбили автомобиль.

Полиция Василеостровского района начала проверку после сообщения о массовой драке, которая произошла в ночь на 25 февраля. Очевидцы опубликовали в сети видео в с места происшествия, которое служит единственным доказательством разборок, так как к моменту прибытия правоохранительных органов, на месте случившегося их ждал только покореженный автомобиль.

По информации ГУ МВД, инцидент произошел на углу Среднего проспекта и 9-й линии В. О. Сообщение о драке поступило в дежурный отдел в 00:10 с мобильного телефона. Звонивший не представился. Он заявил, что на улице подрались 12 человек. Неизвестные молодые люди пинали машины и запрыгивали на крыши.

Когда полиция прибыла по указанному адресу, там никого уже не было. Единственным свидетелем и потерпевшим оказался белый Volkswagen Polo, у которого были распахнуты двери, а кузов сильно помят в разных местах. Также оказались спущены и порезаны колеса.

Как стало известно позже, конфликт произошел между пассажирами и водителем такси. Неизвестные злоумышленники избили 25-летнего мужчину и скрылись с места происшествия. Оперативники разыскивают хулиганов. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что зафиксировано несколько вооруженных нападений на таксистов.

Видео: ВКонтакте / vasilyevskiyostrov