Появилось фото и видео крупного пожара в Пензе на Маяке

Очевидцы сообщают, что горел один из деревянных бараков. О пострадавших не сообщается.

Накануне, 4 сентября, жителей города Пензы напугал крупный пожар, который произошел на улице Тарханова.

В 18 часов 51 минуту начался пожар на улице Тарханова в деревянном не жилом бараке. Для ликвидации пожара привлекалось 7 единиц спецтехники и 21 человек личного состава, сообщается на официальном сайте МЧС по городу Пенза.

Пожар был очень сильным. Клубы дыма были видны из разных точек города. В социальных сетях пользователи делились фотографиями и видео этого пожара.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, сегодня Piter.TV опубликовал фотографии и видео из ушедшей под воду Уфы.

Видео и фото: ВК, Типичная Пеза