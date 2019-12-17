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Появилось видео креста, который находится на территории дома Андрея Бовта в Химози

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Многодетного отца подозревают в изнасиловании 13-летней дочери и хранении арсенала оружия.

В распоряжение Piter.TV попало видео с территории оцепленного дома в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти. Слухи, которые озвучивали соседи, получили доказательство. Крест и яма под ним, действительно, существуют. 

Напомним, накануне в данный дом нагрянули правоохранительные органы. Они задержали 46-летнего отца семейства, которого подозревают в изнасиловании собственной дочери, а также нашли в доме арсенал оружия. Возбуждены уголовные дела. 

Ранее Piter.TV пенсионерка рассказала, зачем по её мнению, во дворе многодетной семьи стоит большой деревянный крест. 

Видео: Piter.TV

 

Теги: изнасилование, крест, химози
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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