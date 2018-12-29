Появилось видео конфуза Кличко на форуме в Давосе

Украинский политик не смог выговорить по-английски "диджитализация".

Известный спортсмен, а ныне украинский политик и мэр Киева неудачно выступил на экономическом форуме в Давосе. Спич Виталия Кличко закончился громким смехом в зале. Мультикультурную и многоязычную аудиторию насмешило произношение украинца. Точнее, тот факт, что он не смог выговорить слово "диджитализация". Виталий Кличко делал несколько попыток, но его язык спотыкался. В результате экс-боксер смущенно засмеялся, а его примеру последовал весь зал. Впрочем, вскоре мэр Киева взял себя в руки и продолжил выступление.

Однако социальные сети не прошли мимо инцидента. "Диджитализация" Кличко стала настоящим мемом: и в Украине, и в России. Это уже не первый случай, когда Виталий Кличко веселит почтенную публику. Ранее мы писали, что Кличко станцевал под Бритни Спирс с волонтерами "Евровидения".



Видео: Дмитрий Смирнов, Twitter