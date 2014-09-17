Появилось видео, как волонтеры "Кошкиспаса" вытащили из дымохода двух котят

Она добавила, что их вернули маме-кошке, которая бегала рядом.

Специалисты "Кошкиспаса" вытащили двух котят из дымохода в доме на 15-й линии Васильевского острова. Видео со спасением они опубликовали 9 сентября в своей официальной группе в социальной сети "Вконтакте".

По словам сотрудников, им поступила заявка, что кот попал в ловушку. Они предположили, рассматривая дом на карте, что кот застрял в старом дымоходе. После вскрытия стены они обнаружили двух маленьких котят. Специалисты добавили, что их вернули маме-кошке, которая бегала рядом.

Добавим, что похожий случай произошел в 2017 году, тогда волонтеры заделали отверстие в дымоходе, но его кто-то разобрал. Сейчас в дымоход попасть нельзя, все дыры заделаны.

Ранее на месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота.

Видео: Вконтакте / Кошкиспас