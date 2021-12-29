Появилось видео, как под Выборгом полыхает частный дом

Предположительно, причиной пожара стала неисправная проводка.

В четверг, 13 января, в Сайменском поселке под выборгом заполыхал частный дом. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, пожар в доме начался внезапно. На кадрах видео можно наблюдать, что пламя охватило всю постройку. На месте происшетсвия уже работаю спасатели. Местные жители также пытаются устранить пламя подручными средствами, используя снег и лопаты.

Очевидцы добавили, что пожар произошел около 20:00 часов вечера. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Предположительно, причиной пожара стала неисправная проводка.

Ранее в пожаре на Танкиста Хрустицкого в трехкомнатной квартире пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.

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