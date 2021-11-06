Появилось видео, как в Сестрорецке неизвестный избил прохожего

Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

В ночь на субботу, 6 ноября, в Курортном районе Петербурга неизвестный жестоко избил прохожего. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Судя по видеозаписи с камеры, установленной возле парадной, злоумышленник подходит и наносит удары. По предварительным данным, пострадавшим оказался 38-летний мужчина. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

На настоящий момент причины конфликта устанавливаются.

Ранее в Вартемягах дорожникам пришлось дважды перекапывать неазаконный съезд. В первый раз незаконный съезд перекопали 4 ноября, но ближе к вечеру он был уже восстановлен.

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