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Волонтеры очищают от краски световое окно двери на улице Марата

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За один вечер завершить работы не удалось.

Волонтеры начали очищать от краски световое окно на двери в доме №75 на улице Марата. Ранее местная жительница Наталья пыталась добиться этого от ЖКС №2 Центрального района, но так и не получила положительного ответа.

Как сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в "ВКонтакте", в работе участвовали добровольцы проекта "Двери с помоек", жители района и градозащитница Анна Капитонова. 

Фронт работ был очень большой, а краска сразу не желала растворяться. Пришлось немало поколдовать над ней. Поэтому пока сделали только часть, но уже понятно, что старались не зря.

Помимо светового портала волонтеры очистили мраморные ступени в парадной и сегмент пола. Работы планируют продолжить в 19:00 в воскресенье, 24 июля. 

Все вместе они собрались после рабочего дня, чтобы расчистить световой портал в парадной ее дома от многолетних слоев краски.

Пока неизвестно, как на действия петербуржцев отреагируют в ЖКС. Есть вероятность, что окно снова закрасят.

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Видео: Telegram / Двери с помоек

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания / Виктория Фадеева

Теги: архитектура, парадная, световой портал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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