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Появилось видео, как работника автомойки намотало на щетку

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В сети появилось видео, опубликованное на странице испанского развлекательного сайта Mafakas в "Фейсбуке". На кадрах запечатлен работник автомойки, которого намотало на щетку.

Испанский развлекательный сайт Mafakas в "Фейсбуке" опубликовал видео, на котором работника автомойки наматывает на щетку.

Ролик уже набрал более девяти миллионов просмотров. Авторы видео предлагают взглянуть на ситуацию с другой стороны. Возможно, что случившееся было вовсе не ужасным происшествием, а одной из эпичных ситуаций в жизни сотрудника.

Многие интернет-пользователи не на шутку перепугались за жизнь и здоровье автомойщика, нашлись и те, кого ролик повеселил. Впрочем, ролик заработал больше положительных оценок, нежели отрицательных.

Видео: YouTube/BigThiccMemes
 

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Категории: Мировые новости

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