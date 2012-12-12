Появилось видео, как работника автомойки намотало на щетку

В сети появилось видео, опубликованное на странице испанского развлекательного сайта Mafakas в "Фейсбуке". На кадрах запечатлен работник автомойки, которого намотало на щетку.

Испанский развлекательный сайт Mafakas в "Фейсбуке" опубликовал видео, на котором работника автомойки наматывает на щетку.



Ролик уже набрал более девяти миллионов просмотров. Авторы видео предлагают взглянуть на ситуацию с другой стороны. Возможно, что случившееся было вовсе не ужасным происшествием, а одной из эпичных ситуаций в жизни сотрудника.



Многие интернет-пользователи не на шутку перепугались за жизнь и здоровье автомойщика, нашлись и те, кого ролик повеселил. Впрочем, ролик заработал больше положительных оценок, нежели отрицательных.





Видео: YouTube/BigThiccMemes

