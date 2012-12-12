Появилось видео, как работника автомойки намотало на щетку

Испанский развлекательный сайт Mafakas в "Фейсбуке" опубликовал видео, на котором работника автомойки наматывает на щетку.
Ролик уже набрал более девяти миллионов просмотров. Авторы видео предлагают взглянуть на ситуацию с другой стороны. Возможно, что случившееся было вовсе не ужасным происшествием, а одной из эпичных ситуаций в жизни сотрудника.
Многие интернет-пользователи не на шутку перепугались за жизнь и здоровье автомойщика, нашлись и те, кого ролик повеселил. Впрочем, ролик заработал больше положительных оценок, нежели отрицательных.
Видео: YouTube/BigThiccMemes