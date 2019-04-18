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Появилось видео, как петербуржец проехал в пепелаце на колесах

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Миниатюрный трамвай ехал по тротуару на улице Рихарда Зорге.

Во вторник, 5 апреля, в Красносельском районе Петербурга заметили пепелац на колесах. Видеозапись опубликовали в социальных сетях.

Миниатюрный трамвай ехал по тротуару на улице Рихарда Зорге. В комментариях горожане написали, что уже не в первый раз встречают это транспортное средство. 

Ранее мы писали, что в Петербурге запретили оставлять электросамокаты ближе 15 м от остановок. В документе обозначили места для снижения скорости или запрета проезда. Также предусматривается запрет на парковку устройств на газонах и в иных местах, где создаются препятствия для пешеходов и транспорта.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: пепелац, улица рихарда зорге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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