Появилось видео, как петербуржец проехал в пепелаце на колесах

Миниатюрный трамвай ехал по тротуару на улице Рихарда Зорге.

Во вторник, 5 апреля, в Красносельском районе Петербурга заметили пепелац на колесах. Видеозапись опубликовали в социальных сетях.

Миниатюрный трамвай ехал по тротуару на улице Рихарда Зорге. В комментариях горожане написали, что уже не в первый раз встречают это транспортное средство.

Ранее мы писали, что в Петербурге запретили оставлять электросамокаты ближе 15 м от остановок. В документе обозначили места для снижения скорости или запрета проезда. Также предусматривается запрет на парковку устройств на газонах и в иных местах, где создаются препятствия для пешеходов и транспорта.

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