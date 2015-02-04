Появилось видео хищения 40 млн рублей из валютного обменника в Москве

В сети появилось видео хищения 40 млн рублей из валютного обменника на северо-западе Москвы.
Инцидент произошел сегодня, 8 июня, на улице Героев Панфиловцев. На опубликованных кадрах неизвестный мужчина передает подельнику пакет с крупной суммой денег, выбирается из помещения через окно и скрывается с места преступления.
Также сообщается, что злоумышленникам с хищением денег помогла кассирша, которая также покинула место преступления.
Ранее мы сообщали, что один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы.
Видео: Telegram / 112
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