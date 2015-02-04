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Появилось видео хищения 40 млн рублей из валютного обменника в Москве

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На опубликованных кадрах неизвестный мужчина передает подельнику пакет с крупной суммой денег.

В сети появилось видео хищения 40 млн рублей из валютного обменника на северо-западе Москвы.

Инцидент произошел сегодня, 8 июня, на улице Героев Панфиловцев. На опубликованных кадрах неизвестный мужчина передает подельнику пакет с крупной суммой денег, выбирается из помещения через окно и скрывается с места преступления.

Также сообщается, что злоумышленникам с хищением денег помогла кассирша, которая также покинула место преступления.

Ранее мы сообщали, что один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы.

Видео: Telegram / 112

Теги: видео, деньги, москва, обменник, хищение
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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