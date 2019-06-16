Видео: Том Хэнкс украл "Оскар" и свою картонную копию из магазина в Лос-Анджелесе

Актер принял вызов телеведущего.

Актер и обладатель двух премий "Оскар" Том Хэнкс на спор ограбил сувенирный магазин в Лон-Анджелесе. Как оказалось, всенародный любимец принял вызов ведущего вечернего шоу Jimmy Kimmel Live, который решил испытать "кредит народного доверия" к актеру.

Звезда Голливуда пришел в самый большой сувенирный магазин и похитил оттуда свою картонную копию. Досталось и фигуре актера Мэтта Дэймона, которой Хэнкс нарисовал синяк под глазом и усы. Также "грабитель" прихватил еще один "Оскар", заявив, что полиция может задержать его только за очарование. По пути актер шутил с прохожими и продавцами, заказал себе хот-догов и даже поженил туристку из Нью-Джерси и туриста из Австралии.

Том Хэнкс является любимым актером Америки, а также просто хорошим и общительным человеком. Его можно встретить в обычной бургерной, где он купит всем еды за свой счет, или в магазине. Актер прославил такие фильмы как "Форсет Гамп", "Изгой", "Зеленая миля", "Поймай меня, если сможешь", "Терминал" и многие другие.

Видео: YouTube / Jimmy Kimmel Live