Появилось видео драки Харитонова с другим бойцом ММА

Все участники силового конфликта доставлены в больницу.

Появилось видео драки Сергея Харитонова с другим известным бойцом ММА Адамом Яндиевым. Ролик опубликован в Telegram-канале "112". По данным СМИ, боец смешанного стиля конфликтовал со спортсменом по прозвищу "Борода". Известно, что мужчины подрались на стадионе "Лужники" в Москве.

Очевидцы рассказали, что Яндиев вместе со своим другом Русланом Абдо накинулись на 40-летнего Сергея Харитонова после словесной перепалки. Все трое участника конфликта пострадали. Сейчас они госпитализированы. По данному инциденту ведется расследование.

Напомним, что ранее журналисты рассказали, что на Харитонова напал неизвестный преступник. Он нанес тяжеловесу удары кастетом. Сам Сергей Харитонов известен по выступлениям в промоушенах Pride и Bellator в ММА. Он одержал победу 31 раз и проиграл семь.

В Саперном переулке произошла массовая драка.

Видео: TG / 112