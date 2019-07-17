Появилось видео дорожных работ на 16-17 линиях В.О.

Участок перекрыт для автомобилистов.

На Васильевском острове дорожные службы перекрыли пересечение 16 и 17 линий В.О. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент. Ему удалось заснять на видео, как пешеходы свободно разгуливают по территории проезжей части.

По данным КРТИ, ремонт полотна начался 3 июля. Подрядчиком выступила компания "Возрождение". Они восстановят участок дороги с протяженностью в 2,55 километра. Также мастера займутся тротуаром.

Стоимость контракта - 84 миллионов рублей. Работы ведутся в несколько этапов. В рамках задания службы будут перекрывать несколько участков в разный промежуток времени. Полностью ремонт завершится к концу августа.

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Фото и видео: Piter.tv