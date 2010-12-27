Дороги Петербурга станут лучше к 2024 году

Уже со следующего года власти намерены удвоить траты на ремонт дорог северной столицы.

Во вторник, 16 июля, стало известно, что в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сформировали проект программы ремонта дорог на 2020 год. В рамках проекта, со следующего года на ремонт дорог потратят сумму, которая в два раза превышает траты за 2019 год — 10,7 миллиардов рублей.

На 2020 год уже запланирован ремонт на 170 участках дорожного полотна. При этом с 2020 по 2024 год в Смольном планируют выполнить поручение президента России Владимира Путина и привести в порядок 85% дорог региона. На сегодняшний день автотрассы Санкт-Петербурга соответствуют требованиям нормативов лишь на 75%.

Зампред городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Румянцев отметил, что в ближайщие три года КРТИ ставит перед собой задачу ежегодно восстанавливать по 5 миллионов кв. км. дорожного покрытия.

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